Sur la trace des terroristes de «Septembre noir»

La traque par des agents du Mossad des membres de l'organisation terroriste «Septembre noir» responsables de l'assassinat d'athlètes israéliens aux JO de Munich en 1972 sera au centre d'une fiction intitulée «Band Of Spies» («Bande d'espions»).

Cette série de huit épisodes sera réalisée par Amir Mann, metteur en scène israélo-américain, à qui l'on doit le scénario de la deuxième saison de «Fauda», production qui racontait comment un ex-soldat de l'armée israélienne reprenait du service pour capturer et tuer un combattant palestinien affilié au Hamas. D'après Variety, la série sera tournée en Israël, au Liban, en France, en Allemagne, en Grèce et en Italie et en plusieurs langues.

Capa Drama et Reel One Entertainment, qui coproduiront «Band Of Spies», ont déclaré que les points de vue israélien et palestinien allaient être explorés successivement.

