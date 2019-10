Clashs et menaces entre candidats de téléréalité

Le torchon brûle entre plusieurs candidats de téléréalité. La raison? Récemment, Raphael Pépin a posté une vidéo sur Snapchat dans laquelle il dézingue ses collègues qui exhibent leur bébé sur les réseaux sociaux pour gagner «300 ou 400 euros en plus». Invité dans «TPMP», vendredi dernier, pour reparler de son coup de gueule, il s'est retrouvé face à Bastien Grimal, révélé dans «Secret Story 10», qui lui a tenu tête. Ce dernier a remis en question son droit de juger les autres «puisqu'il manque de respect au point d'avoir été viré d'un tournage pour avoir harcelé une fille».

Le ton est alors très vite monté entre les deux hommes. En sortant de l'émission de C8, Bastien s'est dit menacé par son rival, furieux contre lui. Pour le prouver, il s'est filmé dans la rue avec son smartphone en montrant qu'il était suivi par Raphaël au volant de sa voiture. Sur les images, on voit un vigile venir dissuader ce dernier d'en découdre avec Bastien.

Carla et Manon se défendent

Se sentant visées par les critiques de Raphaël, deux candidates de téléréalité, qui viennent d'être mamans, se sont défendues sur les réseaux sociaux. «J'ai fait un compte Instagram à ma fille, je n'ai pas gagné 1 centime dessus. Je poste des photos de ma fille parce que je la trouve canon, j'ai envie que la terre entière la voie», a déclaré Carla Moreau sur Snapchat. Elle a précisé qu'elle postait des photos de sa petite Ruby simplement «pour faire plaisir» à ses abonnés. «Je ne vois pas le mal, je ne vois que de l'amour et de la bienveillance. Je sais très bien ce qui est bon pour elle.»

Très remontée, Manon Marsault, qui a un petit garçon âgé d'un an, a aussi répondu à Raphaël. «Non, Tiago n'a pas encore fait de placements de produits. Son Instagram ne nous rapporte pas d'argent. Et quand bien même un jour il en ferait. Il recevrait des jouets qui seraient de son goût et de son âge. En plus, il gagnerait des sous pour plus tard». Après avoir précisé qu'elle ne voyait pas où était le problème, la Française de 30 ans a conseillé à Raphaël de «balayer devant sa porte et de mettre en avant sa propre vie et pas celle des autres».

(L'essentiel/lja)