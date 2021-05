Certains passages de «Friends» censurés en Chine

Les fans chinois de BTS, Lady Gaga et Justin Bieber ont été déçus, eux qui espéraient tant voir leurs idoles dans l’émission spéciale autour de la réunion des acteurs de «Friends». Variety.com rapporte en effet que plusieurs séquences du programme ont été purement et simplement supprimées sur les principales plateformes de streaming chinoises, iQiyi, Alibaba’s Youku et Tencent Video.

Le site américain rappelle qu’en octobre 2020, des nationalistes chinois avaient critiqué BTS. Ils affirmaient que le groupe de k-pop avait insulté la Chine en ne mentionnant pas les soldats chinois tombés lors de la guerre de Corée alors que le combo recevait un prix pour sa contribution aux bonnes relations entre la Corée du Sud et les États-Unis. Lady Gaga, elle, est persona non grata dans l’Empire du milieu depuis 2016 et sa rencontre avec le Dalaï Lama, accusé par Pékin d’être un dangereux séparatiste. Quant à Justin Bieber, le département de la culture chinois lui a interdit de se produire, depuis 2017, en Chine à cause d’une série de comportements jugés contraires à la bonne séance.

En plus des images où apparaissent ces stars, d’autres passages ont été supprimés. Les Chinois ne verront pas Matt LeBlanc, qui incarnait Joey, se balader en caleçon. Ils ne verront pas non plus Ricardo, un fan allemand de la série, expliquant à quel point «Friends» l’a aidé à faire son coming-out ni un baiser entre deux femmes.

(L'essentiel/fec)