Camille a rencontré l'amour grâce à «Koh-​​Lanta»

Alors que le premier épisode de «Koh-Lanta: l'île des héros» sera diffusé ce vendredi sur TF1, Camille, qui avait participé au programme il y a huit ans, s'est confiée sur cette expérience hors du commun. La Française avait 18 ans quand elle s'est envolée en Malaisie pour le tournage qui avait duré 31 jours pour elle. Dès la diffusion du programme, Camille avait vu son quotidien chamboulé.

«J'habitais à Strasbourg. Les gens me reconnaissaient dans la rue et voulaient prendre des photos avec moi. C'était à la fois incroyable et déstabilisant de passer de l'anonymat le plus complet à cette notoriété. Je ne l'avais pas bien vécu», dit-elle dans «TV Mag».

Outre le fait qu'elle avait adoré joué l'aventurière, la Française peut remercier TF1. L'émission lui a en effet permis de rencontrer son mari, le footballeur français Morgan Schneiderlin: «Il m'a découverte en apprenant qu'une jeune Alsacienne participait à «Koh-Lanta». Le sportif l'a ensuite contactée sur les réseaux sociaux. «C'est comme ça que notre relation a commencé». Le couple, qui a un fils de 1 an, Maé, vit désormais en Angleterre, où joue Morgan. Côté professionnel, Camille fourmille de projets et ne dirait pas non à une nouvelle participation à «Koh-Lanta».

(L'essentiel/lja)