Dans la vraie vie, Ellen Page est «Supergay»

«Umbrella Academy» est la nouvelle série de super­héros de «Netflix», mais d’un genre bien différent des «Daredevil» ou «Jessica Jones». Ellen Page s’est exprimée à propos de cette fiction consacrée à un groupe d’enfants dotés de superpouvoirs élevés par un homme richissime et strict.

L’actrice de 32 ans y incarne Vanya, le personnage le plus triste de la fiction. «Toute sa famille lui en veut d’avoir écrit un livre autobiographique dans sa jeunesse, explique la Canadienne. Elle a passé toute son enfance en étant maltraitée par son père qui lui donnait l’impression d’être inutile par rapport aux autres enfants et elle était tenue à l’écart». Dans «Umbrella Academy», Vanya est un prodige du violon. Ellen Page a donc dû se familiariser avec cet instrument. Un défi difficile, avoue la comédienne: «J’y ai passé des heures et des semaines, mais je suis vraiment nulle. J’ai la chance d’avoir une jeune de 16 ans, Imogen, qui est une vraie pro du violon et qui me double dans toutes les scènes où je suis censée en jouer».

Dans la série, Vayna est le seul membre de la famille privé de superpouvoirs. Mais lequel Ellen pourrait-elle s’attribuer dans la vraie vie? «Moi? Je suis Supergay! Afficher mon orientation sexuelle et me marier, comme je l’ai fait avec ma compagne Emma (NDLR: Emma Portner, une danseuse canadienne), voilà ce qui me donne de la force au quotidien, dit-elle. Je crois que tout être humain à une force en lui qui ne demande qu’à s’exprimer».

(L'essentiel)