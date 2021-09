Dylan Thiry au casting d'une nouvelle émission

Aissa Moments réussira-t-elle là où Lucie Mariotti, la coach de «La villa des cœurs brisés», dont la saison 6 a été diffusée début 2021, a échoué? C’est ce que découvriront bientôt les abonnés de 6play grâce à un nouveau programme intitulé «Love coaching».

Dans cette émission, dont la bande-annonce a été postée par le groupe M6 sur le Net, celle qui était aux côtés de Magali Berdah dans «Les princes et les princesses de l’amour» accueillera plusieurs «personnalités» de la télé en face à face dans une pièce et les mettra «face à leurs mensonges et leurs responsabilités».

Au casting, une brochette de candidats de téléréalité experts en relations foireuses et souvent éphémères. Sarah Fraisou (séparée d’Ahmed depuis fin mars 2021), Dylan Thiry, Julien Guirado, Illan, Mujdat et sa chérie Feliccia ont accepté de venir évoquer leurs problèmes avec Aissa. D’autres personnalités seront également de la partie, comme le rappeur Hiro, l’influenceuse Douze février et l’humoriste Zatis.

(L'essentiel/jfa)