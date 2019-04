Les victimes de Christian Quesada témoignent

Dix jours après l'arrestation de Christian Quesada, le «champion» de l'émission «Les 12 Coups de Midi», les langues se délient sur le comportement pervers du candidat. Emeline, une ancienne participante du show télé, a ainsi révélé les propositions indécentes faites par Quesada en 2016.

«Il ne m'avait jamais draguée avant de m'envoyer des photos de son sexe. Il me racontait qu'il était tombé sur une plaque de verglas, et qu'il s'était tordu le kiki. Il m'a envoyé trois photos de son pénis pour me montrer», explique la jeune femme de 26 ans dans le magazine Closer.

Un sujet de conversation plus que douteux que l'homme n'a pas hésité à reproduire avec d'autres potentielles «cibles». Certaines ont été jusqu'à publier les échanges sur Twitter.

#christianQuesada je me disais bien qu’il était louche..

il m’avait demandé mon âge aussi pic.twitter.com/fd4gWunRN5 — Wivine (@Wiviiine) 27 mars 2019

Placé en prison après sa récente inculpation pour détentions d'images à caractère pédopornographique, Christian Quesada avait déjà été condamné à plusieurs reprises dans des affaires de mœurs. Cela ne l'a pas empêché de crever l'écran sur TF1 des semaines durant...

(th/L'essentiel)