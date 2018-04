Le Luxembourgeois Dylan s'en sort une nouvelle fois

Dylan Thiry a fait forte impression vendredi soir dans «Koh-Lanta: le combat des héros», dont c'était la 4e émission. Le Luxembourgeois, très à l'aise sur les défis physiques, a remporté l'épreuve de confort qui consistait à rester le plus longtemps possible suspendu à un arbre par les pieds et les mains. Cette victoire lui a permis de s'affirmer un peu plus dans l'aventure et lui a offert l'opportunité de constituer une nouvelle équipe avec le titre de capitaine.

Le candidat luxembourgeois a décidé de «séparer les affinités». Seuls Olivier et Clémentine ont trouvé grâce à ses yeux chez les jaunes, Dylan choisissant Pascal, Tiffany, Clémence et Alban - soit quatre ex-rouges - pour compléter sa nouvelle équipe. Très proche de Pascal, Dylan lui a dit son soulagement d'avoir remporté l'épreuve et lâché quelques confidences: «Quand ma mère s'est retrouvée seule avec ses trois petits, j'ai choisi d'habiter seul Luxembourg-Ville, où j'ai appris à me démerder».

Une stratégie à nouveau payante

S'il a senti «beaucoup de cœur» dans sa nouvelle équipe, Dylan a aussi remarqué que Clémentine avait tendance à s'isoler et à faire cavalier seul, pressentant une rivale pour l'éventuel conseil de fin de soirée. Ce scénario s'est vérifié un peu plus tard, après une épreuve d'immunité une nouvelle fois perdue par les jaunes. Heureusement pour lui, le Luxembourgeois a su trouver les bons arguments pour convaincre les ex-rouges de voter contre Clémentine.

Alors qu'elle semblait condamnée à quitter l'aventure, celle-ci a alors brandi son collier d'immunité trouvé lors d'une pêche aux crabes. Désormais intouchable, c'est finalement Tiffany qui a dû se résoudre à faire ses valises, désignée par un unique vote, celui de... Clémentine. De son côté, Dylan pouvait souffler et se dire que sa stratégie avait une nouvelle fois parfaitement fonctionné!

(pp/L'essentiel)