Dylan revient et survit à la première émission

Après un échec cuisant et une sortie dès la première émission en 2017, le Luxembourgeois Dylan Thiry a fait son grand retour dans «Koh-Lanta», ce vendredi soir, sur la chaîne française TF1. Pour cette cinquième édition spéciale qualifiée de «Combat des héros», le jeune homme de 23 ans a décidé de changer de stratégie en tentant de donner moins son avis sans trop faire étalage de ses qualités athlétiques.

Et force est de constater qu'au terme de cette première émission, le pari est réussi. De retour sur l'île avec un esprit revanchard, le Luxembourgeois a d'emblée intégré l'équipe des jaunes en compagnie de Chantal, Cédric, Candice, Julie, Ludovic, Olivier et Raphaël. Dans les cordes d'entrée de jeu en perdant la toute première d'immunité, les jaunes ont vu partir Julie appelée à attendre une seconde chance sur l'île de l'exil, nouvelle possibilité offerte aux candidats cette saison d'être repêchés à six reprises.

Une stratégie payante

Bien décidé à se relancer pour la suite des hostilités, Dylan n'a pas hésité à surprendre l'ensemble de ses compagnons en entamant, le ventre vide, un petit jogging matinal sur la plage en compagnie de Clémentine, avant de partir explorer l'île en escaladant une petite colline pour admirer le paysage. Ultramotivé, le Luxembourgeois a ensuite tenté de prendre les choses en main lors de la 2e épreuve d'immunité, où il a fortement pénalisé sa formation.

Fort heureusement pour lui, aucun de ses compagnons ne lui en a tenu rigueur. Dylan avouant lui même «avoir été très très nul lors de cette épreuve et que cela n'arriverait plus». N'hésitant pas à baisser la tête et à présenter ses excuses aux jaunes, il a ensuite suivi les «anciens» et à la jouer profil bas pour tenter de sauver sa peau. Une stratégie qui s'est avérée payante puisque c'est finalement Chantal qui a été éliminée au terme de l'émission.

La stratégie paye. Mon nom ne s’affiche aucune fois au conseil ! @KohLantaTF1 @DenisBrogniart @TF1 À la semaine prochaine — Dylan KohLanta AllStars (@dylankohlanta) 16 mars 2018

(fl/L'essentiel)