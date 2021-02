Agent de sécurité bientôt marié avec une inconnue?

Agent de sécurité au Luxembourg, Florentin sera au travail et en service, ce dimanche 28 février 2021, quand sera diffusé sur le coup de 20h40, le 3e épisode de la version belge de l'émission «Mariés au premier regard» sur RTL-TVI. Domicilié dans la commune d'Habay après avoir grandi à Arlon, le jeune homme de 28 ans s'est lancé «à fond et sans se prendre la tête» dans cette aventure un peu folle.

Alors que l'émission a débuté le dimanche 14 février, lui, ses proches et ses connaissances attendent avec une certaine impatience le résultat d'un tournage qui a duré de long mois lors de l'année 2020. Trois jours avant la diffusion de ce 3e épisode, la production a d'ores et déjà levé un coin du voile, via Facebook, sur la jeune femme que Florentin sera amené à épouser au premier regard. Grâce à des critères qualifiées de scientifiques, quatre experts lui ont désigné comme future potentielle épouse, Jennifer, esthéticienne bruxelloise âgée de 29 ans.

«Rien à perdre, alors j'ai foncé»

Celui qui des origines bruxelloises et qui supporte particulièrement les clubs de football de la capitale belge a apprécié cette attention. «Je n'aurais pas aimé que la production me choisisse une fille originaire de Liège», nous a confié en souriant Florentin, avant le fameux classico belge qui opposera aussi ce dimanche le Standard à Anderlecht.

3000 candidats ont postulé pour cette 4e saison de «Mariés au premier regard» et pour la toute première fois, un potentiel futur marié sera originaire de la province belge de Luxembourg, voisine du Grand-Duché. «J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir participer à cette aventure», nous a confié Florentin. «Je me suis inscrit sur un coup de tête et je n'avais rien à perdre, alors j'ai foncé». Ira-t-il au bout de l'expérience et trouvera-t-il l'amour dans les bras de Jennifer? Réponse ce dimanche soir ou les suivants.

MAPR : Jennifer et Florentin, le nouveau couple! J-3 avant le 3ème épisode de Mariés au premier regard - RTL TVI. Ca vous dirait de découvrir en exclusivité le nouveau couple formé par les Experts? Hop, c'est par ici ⬇️⬇️ ➡️ Et pour voir l'épisode au complet, rendez-vous ce dimanche à 20h40 sur RTL TVI! Publiée par Mariés au premier regard - RTL TVI sur Jeudi 25 février 2021

(fl/L'essentiel)