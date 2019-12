Gabrielle Union virée pour s'être plaint de racisme?

L’affaire risque de ternir l’image de la NBC et des producteurs d’«America’s Got Talent». L’actrice Gabrielle Union a pris la porte après seulement une saison au sein du jury de l’émission. Selon Variety, elle a été licenciée après avoir dénoncé une «culture toxique» au sein du programme.

Ainsi, l’Américaine de 47 ans aurait demandé à ce que des numéros qu’elle jugeait racistes soient coupés au montage final, comme celui d’un candidat imitant des personnalités et ayant choisi de maquiller ses mains en noir pour se mettre dans la peau de Beyoncé. Gabrielle Union aurait aussi réclamé de la production qu’elle fasse part aux ressources humaines d’une blague de Jay Leno, juré invité qui avait stigmatisé les personnes asiatiques. Sans succès. Les propos incriminés n’ont toutefois finalement jamais été diffusés.

Pire: la désormais ex-jurée aurait elle aussi été victime de remarques déplacées liées à son physique et notamment à ses coiffures jugées «trop noires» pour le public d’«AGT». Mais Gabrielle Union a pu compter sur le soutien de plusieurs célébrités, dont Ariana Grande, Ellen Pompeo, Patricia Arquette ou encore Lin-Manuel Miranda. De son côté, NBC a indiqué qu’elle collaborait avec les représentants de l’actrice «afin d’en apprendre plus sur ses préoccupations».

So many tears, so much gratitude. THANK YOU! Just when you feel lost, adrift, alone... you got me up off the ground. Humbled and thankful, forever ❤ — Gabrielle Union (@itsgabrielleu) November 28, 2019

It’s unfortunate that @nbc the same network that protected disgusting men like Matt Lauer and punished women for speaking out or not putting up with it...has not changed their practices or culture. I support @itsgabrielleu commitment to speaking up to injustice. It takes courage — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) November 28, 2019

(L'essentiel)