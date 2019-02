«Zone Blanche» envoûte la critique

Diffusée depuis lundi sur France 2, la nouvelle saison de «Zone Blanche» vaut le détour d'après les critiques. On y retrouve la major de l'équipe de gendarmes, Laurène Weiss, miraculeusement retrouvée vivante, deux mois après avoir reçu deux balles dans le corps. Elle reprendra du service après un nouveau meurtre survenu à Villefranche, village niché au cœur d'une forêt, où règne une étrange atmosphère. La légende raconte que Cernunnos, le Dieu celte aux bois de cerf, serait de retour pour défendre la nature...

Pour la presse spécialisée, les huit épisodes de cette suite, tournés du côté de Gérardmer (Vosges) et en Belgique, répondent aux attentes des téléspectateurs. «D'emblée, on se laisse prendre par cette suite à la lisière du fantastique, magnifiée par une interprétation et une réalisation d'excellence», lit-on dans Télé 7 Jours. Quant au journaliste de Télé Star, il est conquis par «l'ambiance western, l'humour décalé et la présence envoûtante de la forêt».

Interviewée par le «Figaro», l'héroïne de la fiction franco-belge, Suliane Brahim, est ravie de retrouver son personnage. «C'est une femme instinctive, animale qui entretient une relation spéciale avec la forêt», confie l'actrice qui a l'habitude d'apprendre ses textes dans son bain. Loin d'être à l'aise au milieu des forêts, elle a dû tourner sous la pluie, dans la boue et la neige. «Parfois c'était dur physiquement, confie-t-elle. Mais j'espère qu'il y aura une saison 3. Les scénaristes n'ont pas résolu tous les mystères».

