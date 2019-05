L'actrice Peggy Lipton est décédée à 72 ans

Peggy Lipton a perdu son combat contre le cancer. Âgée de 72 ans, l'actrice est décédée samedi. L'annonce a été faite par ses filles Kidada et Rashida Jones, filles de son union avec le célèbre producteur de musique Quincy Jones.

«Elle a fait son voyage paisiblement avec ses filles et ses nièces à ses côtés. Nous sommes très chanceux pour chaque moment passé avec elle. Peggy a été et sera toujours notre phare, dans ce monde et au-delà. Elle fera toujours partie de nous», ont-elles indiqué au «Los Angeles Times».

Figure du mouvement hippie, Peggy Lipton était principalement célèbre pour son rôle dans la série mythique «Twin Peaks» de David Lynch. Plus jeune, elle s'était distinguée dans «The Mod Squad», ce qui lui a valu le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée en 1971.

Le café noir ne sera plus aussi excellent, la tarte à la cerise n’aura plus ce petit goût de paradis...Peggy Lipton alias Norma dans #TwinPeaks vient de nous quitter ☕️ pic.twitter.com/O88LwQMR9W — Chap&Baron font leur Cinéma (@BaronChap) 12 mai 2019

