Claude Dartois: «Je n'ai jamais été revanchard»

L’essentiel: Quelle a été votre motivation pour cette édition «All Stars»?

Claude Dartois: Elle était simple: j’avais envie de faire partie du 20e anniversaire du programme et cela fait dix ans que j’ai participé la première fois. Cela me permet de tourner la page.

Comment avez-vous appréhendé cette année les autres candidats et les épreuves?

Je me doutais que le casting allait être assez élevé, car on retrouve des candidats qui ont marqué l’émission. Cela allait forcément avoir un impact sur la compétition. Les épreuves sont plus difficiles par leur durée et leur difficulté. Au niveau de la survie, c’est aussi plus compliqué, pas de casseroles, rien.

Est-ce aussi pour vous l’occasion de prendre votre revanche?

Je n’ai jamais été revanchard et en plus, je n’aime pas ce mot de revanche. Je suis pleinement satisfait de ce que j’ai déjà accompli et c’est pour moi une chance supplémentaire de vivre une nouvelle aventure, avec d’autres aventuriers.

Avez-vous une frustration de ne pas avoir jusqu’ici remporté l’épreuve des poteaux?

Franchement non. Ce n’est pas une épreuve avec laquelle je suis à l’aise et c’est la dernière, donc la concentration est moindre. Arriver sur les poteaux, c’est déjà avoir réussi le parcours.

Quelle est votre principale force sur cette édition?

Je dirais que ce sont mon expérience et mes acquis. Je sais être capable de faire de belles prestations sur les épreuves, et je suis assez complet. La confiance en soi et la capacité d’adaptation sont également importantes.

Comment vivez-vous votre succès auprès du public?

J’ai toujours aimé les gens et le contact, donc c’est plutôt cool. C’est toujours plaisant aussi de voir les enfants avec de grands yeux. C’est juste compliqué parfois pour passer inaperçu mais j’arrive à le gérer, et ma famille aussi.

Alors que certaines vous ont même envoyé des demandes en mariage, comment votre femme vit cela?

Elle le vit bien car on discute, il n’y a pas de non-dits. Elle sait que cela fait partie du package entre guillemets quand on a une certaine visibilité. Ce qui est également important est que je n’ai pas de retour négatif donc cela n’a pas d’impact qui de fait le serait aussi.

Est-ce que vos fils vous voient aussi comme un héros?

Nous sommes tous un peu les héros de nos enfants et j’essaie surtout d’être un papa ordinaire. Je n’ai pas envie que mes fils se mettent une pression par rapport à ça. Il n’y a pas de recette miracle mais j’essaie de faire attention.

Vous êtes à l’aise avec les médias. Seriez-vous intéressé par exemple par l’animation d’un programme TV?

J’aime beaucoup tout ce qui a trait au sport, au dépassement de soi et je suis toujours avide d’apprendre de nouvelles choses. Il faudrait que la proposition me corresponde et me donne envie de me lancer, donc je suis à l’écoute.

Vous participerez prochainement au Grand Trail des Templiers et au Marathon de Paris. Peut-on un jour vous voir participer à celui de Luxembourg?

Pourquoi pas. La seule chose compliquée est de gérer mon planning entre la famille, le travail, l’entraînement, les sollicitations… J’essaie de m’absenter maintenant le moins possible car sinon, ma femme gère seule les enfants. J’aurais davantage pu m’avancer si les beaux-parents habitaient à côté. (rires)

«Koh-Lanta: La Légende»

Ce mardi soir, 21h05, TF1.

(Recueilli par Nikolas Lenoir/L'essentiel)