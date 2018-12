Hilary Duff est excitée à l'idée de rempiler

La Texane de 31 ans est partante pour reprendre son rôle de Lizzie McGuire dans la série du même nom. Elle a confié à E! Online que des discussions étaient en cours pour faire renaître la série diffusée entre 2001 et 2004, et qui a marqué tant d'ados. «Rien n'est sûr, je ne veux pas trop en parler», a-t-elle averti.

Hilary Duff a concédé qu'elle trouverait «amusant et excitant» de rejouer son personnage aujourd'hui, dans la trentaine et qui s'apprêterait à devenir mère. «Je pense que Lizzie McGuire a été très importante pour les filles à un moment charnière de leur vie. Si elle pouvait l'être une nouvelle fois, ce serait incroyable», a livré, l'actrice et maman de deux enfants.

(L'essentiel/jde)