Les «101 Dalmatiens» ont inspiré une série

Disney donne une nouvelle vie à son classique «Les 101 Dalmatiens» en l'adaptant en série d'animation, avec de nouveaux personnages et des décors modernisés, qui sera diffusée sur Disney Channel. Plus question ici de Pongo, Perdita ou de la méchante Cruella d'Enfer qui volait les dalmatiens pour s'en faire des manteaux: baptisée «101, rue des Dalmatiens», la série suit les aventures de Dolly et Dylan, les aînés d'une fratrie de 99 dalmatiens qui vivent sans maître humain dans le Londres d'aujourd'hui.

En l'absence de leurs parents qui travaillent la journée, ce sont les aînés qui gèrent la maisonnée. Renard, chien, rat, écureuil et même une jument, toute une faune urbaine de personnages secondaires accompagne les chiots dans cette nouvelle version du classique de Disney sorti en 1961, lui même adapté d'un roman de Dodie Smith publié en 1956. Coproduction britannico-canadienne, la série compte 20 épisodes de 20 minutes. Les gags s'enchaînent à un rythme bien plus rapide que dans l'original et le dessin des chiots a été adapté aux tendances actuelles.

«Nous avons choisi ce quartier parce qu'il est proche des lieux où se déroulait le film animé "Les 101 Dalmatiens". Nous tenions à créer un lien fort entre la série et le long-métrage», explique le réalisateur Miklos Weigert. «On s'est dit que c'était l'occasion rêvée de revisiter cet univers pour le faire redécouvrir aux enfants d'aujourd'hui, sans perdre de vue ce qui nous avait tant plu dans le long-métrage animé. L'influence du film sur la série est énorme!», a estimé pour sa part la productrice déléguée Cara Speller. La série sera diffusée à partir du 18 mars dans plusieurs pays d'Europe.

(L'essentiel/afp)