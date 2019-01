«Batwoman» sur le devant de la scène

Son charisme et son côté ténébreux auront séduit les fans de l'univers DC Comics. Après son apparition remarquée dans le crossover «Elseworlds», entre Arrow, The Flash et Supergirl, en décembre dernier, Batwoman aura bientôt sa propre série. Le 3 janvier, la chaîne The CW a commandé un pilote centré sur la justicière masquée de Gotham City, selon The Hollywood Reporter.

C'est la scénariste Caroline Dries, qui a notamment œuvré sur «The Vampire Diaries», qui écrira les aventures de la cousine de Batman. Celle-ci se battra pour faire régner la justice dans les rues de Gotham, tout en essayant de vaincre ses propres démons... Incarnée par Ruby Rose, qui n'a jamais caché son homosexualité, Kate Kane, alias Batwoman, préfère aussi les femmes dans la fiction. Batwoman deviendra ainsi – si le pilote est jugé convaincant – le premier personnage principal gay d'une fiction de superhéros. De quoi réjouir la communauté LGBT.

Révélée au grand public dans la série «Orange Is the New Black», en 2015, Ruby Rose avait été critiquée quand son nom avait été annoncé pour incarner Batwoman. De nombreux internautes avaient mis en doute son talent d'actrice. L'Australienne de 32 ans aura finalement tiré son épingle du jeu. Pas étonnant qu'elle enchaîne aujourd'hui les rôles au cinéma. Après «XXX: Reactivated», «Resident Evil: Chapitre final» ou encore dans «En eaux troubles», on la verra bientôt dans «John Wick 3».

(L'essentiel)