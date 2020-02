«Une saison au zoo» survivra à France 4

Diffusée depuis 2014 sur France 4, «Une saison au zoo» survivra à l'arrêt de France 4, le 9 août, révèle «Télé Loisirs». Selon le magazine, France Télévisions a commandé 53 nouveaux épisodes de cette série documentaire qui suit le quotidien des soigneurs et des animaux du zoo de La Flèche, situé au sud du Mans.

On devrait y voir les conséquences de l'incendie qui a touché le parc le 25 janvier et causé la mort d'une soixantaine d'animaux, dont des chauve-souris, des reptiles et une chouette.

Reste à savoir où sera diffusée cette douzième saison. Rien n'a encore été décidé, mais selon toute probabilité et au vu des bonnes audiences, l'émission devrait se poursuivre sur une autre chaîne du groupe plutôt que sur le Net.

(L'essentiel/jfa)