«C’était une finale à haut niveau. Pour nous départager, il a fallu que la chance s’en mêle», résume Cinzia. Et malheureusement pour la Française et son amie suisse Rose-Marie, la chance n’a pas été de leur côté dans la finale de la saison 14 de «Pékin Express». Mardi 27 avril 2021, sur M6, ce sont Claire et Christophe, le père et la fille, qui se sont imposés à Istanbul, en Turquie.

«Ce qui nous a pénalisées, c’est ce moment, à un croisement, où aucune voiture ne s’est arrêtée pendant 25 minutes. C’était la dernière ligne droite et sans ce problème, nous aurions pu arriver premières», note Rose-Marie. Les deux candidates, qui étaient blessées, sont cependant très fières de leurs parcours dans l’émission et saluent le mérite de leurs adversaires. «Ils ont été très performants. Il faut savoir perdre avec panache. Ils ont mérité cette victoire, nous l’aurions méritée aussi», confie Cinzia.

Tristes et forcément un peu déçues, les amies étaient également soulagées que l’aventure se termine. «Parce que physiquement, nous étions amochées», souffle la Française. Aujourd’hui reposées, Rose-Marie et Cinzia sont prêtes à repartir pour une nouvelle saison de «Pékin Express» ou pour «Pékin Express: itinéraire bis», émission dans laquelle un binôme suit les candidats de la course sur un itinéraire parallèle lui permettant de découvrir les pays traversés. «Nous avons une revanche à prendre quand même», sourient les deux femmes.

(L'essentiel/Julienne Farine)