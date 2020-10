George n'est plus Sabrina, il retente sa chance

Dimanche soir, le Luxembourgeois George Philippart a fait sa première apparition dans la dixième saison de «The Voice», diffusée sur la chaîne allemande SAT1. Et il a su convaincre sur toute la ligne. Trois membres du jury se sont retournés pour montrer leur appréciation de son interprétation du titre «Si j'étais là», de la chanteuse française Louane. Nico Santos, Mark Foster et le duo de coaches Yvone Catterfeld/Stefanie Kloss étaient tous prêts à l'accueillir dans leur équipe.

Le jeune homme de 30 ans, originaire de Belvaux, a surpris les coaches qui, au cours de la performance, avaient toutefois du mal à déterminer s'il s'agissait d'une voix masculine ou féminine. Et pour cause: il y a cinq ans, George Philippart avait déjà participé une première fois à «The Voice», réussissant à se qualifier dans l'équipe de Rea Garvey, alors en tant que Sabrina. «Je suis déjà venu ici et, effectivement, j'étais encore dans le corps d'une femme à l'époque», a expliqué George face à un jury stupéfait (écoutez ici son passage en 2015).

Pour obtenir sa nouvelle voix masculine, George dit avoir eu un parcours compliqué. «On mue, ce n'est pas si facile. Pendant un temps, on ne fait que couiner», dit-il, satisfait de pouvoir enfin chanter les morceaux qu'il a toujours rêvé d'interpréter. Lors de la prochaine émission de «The Voice», il intégrera l'équipe du duo de coaches Catterfeld-Kloss.

La nouvelle saison de «The Voice» est diffusée tous les jeudis sur ProSieben et le dimanche sur SAT1. C'est la première fois dans l'histoire de l'émission que six coaches y participent. Un des fameux sièges du jury est en effet occupé par un autre binôme composé de Rea Garvey et de Samu Haber. Michael Schulte, lui-même ancien candidat à l'émission de casting, rejoint le jury en tant que coach en ligne.

