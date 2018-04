Le nouveau bébé de Bryan Cranston n’emballe pas

Ce n’est pas la première collaboration entre le géant de l’Internet et Bryan Cranston. L’an passé, l’Américain avait produit «Sneaky Pete» pour Amazon Prime. Cette fois, il s’est attaqué à l’adaptation de «The Dangerous Book for Boys», recueil de conseils destinés «aux garçons de 8 à 88 ans» écrit par Conn et Hal Iggulden et publié en 2006.

«Il se dégage une vraie sensibilité de ce livre. Je voulais la transmettre pour parler de l’enfance et des garçons qui font des trucs de garçons», a expliqué l’ex-star de «Malcolm» et de «Breaking Bad» à «Variety».

Trop de clichés

L’œuvre de base n’étant qu’une sorte de guide, Cranston a dû écrire tout un scénario. Dans la série, il a inventé la famille McKenna. Le père, décédé d’une maladie, a laissé derrière lui son épouse, leurs trois garçons ainsi qu’un livre magique destiné à ses enfants. Il leur permettra d’entrer dans des mondes imaginaires et d’y retrouver leur papa. C’est là que ça coince.

Premiere.fr n’y est pas allé de main morte dans sa critique d’une fiction «mièvre et débordante de bons sentiments»: Cranston (photo) «n’a pas lésiné sur le pathos.

Difficile de faire plus tire-larmes que le petit qui retrouve son papa dans un monde imaginaire, pour lui dire qu’il l’aime». Selon le site, le producteur a imaginé des personnages «grotesques» et «clichés» pour atténuer l’émotion. Six épisodes ont été tournés.

(L'essentiel)