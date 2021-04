David Beckham en mentor pour «Disney+»

David Beckham fait désormais équipe avec Disney+. L’Anglais, aujourd’hui propriétaire de l’Inter Miami, sera la star d’une série intitulée «Save Our Squad», a communiqué le service de streaming. Cette production suivra l’ancien footballeur de retour sur les terrains de l’Est londonien, là où il jouait au ballon quand il était enfant, pour aider une équipe de jeunes en difficulté.

«Beckham et son équipe emmèneront les joueurs, leur entraîneur et leur communauté dans un voyage transformateur», a indiqué Disney+. «Il s’agit d’une opportunité fantastique de montrer l’importance et l’impact du football amateur dans les communautés du Royaume-Uni. Cette série sera passionnante, dramatique, inspirante et pleine de cœur et de courage – tout ce que David avait quand il jouait», a déclaré Sean Doyle, directeur des productions originales non scénarisées de la plateforme, rapporte Variety.

David Beckham, lui, s’est dit ravi de travailler avec Disney+ pour mettre en lumière le football amateur qui lui a «tant apporté»: «J’ai eu la chance d’avoir une longue carrière remplie de succès, et avoir maintenant l’opportunité de rendre cela à ces communautés en tant que mentor est incroyable. Développer et encourager les jeunes talents est très important.»

(L'essentiel/jfa)