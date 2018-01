James Norton s'attend à des menaces de mort

Mardi, le premier épisode de «McMafia» a été diffusé sur la BBC. Dans cette série, l'acteur britannique est le fils d'un criminel russe empêtré dans des histoires de meurtre. Interviewé par Radio Times, James Norton a avoué qu'il s'attendait à recevoir des menaces de mort pour ce rôle. «La série dévoile les méthodes de la mafia, ce n'est pas anodin. Il est possible que ça énerve certaines personnes», a-t-il expliqué.

Toutefois, ce n'est pas la première fois que le beau gosse de 32 ans joue un rôle controversé. Dans la série «Happy Valley», diffusée depuis 2015 sur Canal+, James se met dans la peau d'un ex-taulard soupçonné d'avoir violé une femme avant de la pousser au suicide. Mais certains de ses fans n'ont pas fait la part des choses entre la réalité et la fiction. «Des passants m'ont déjà agressé et insulté alors que je me rendais au supermarché», a déclaré le Londonien.

Regardez le trailer de la série anglaise «McMafia»:





(L'essentiel/lie)