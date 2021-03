La voyante de Carla Moreau clame son innocence

Après le passage de Carla Moreau dans «TPMP», lundi, qui l’a accusée de l’avoir manipulée et rackettée pour faire de la sorcellerie contre ses collègues des «Marseillais», la voyante Danaé a eu son droit de réponse, le lendemain, dans l’émission de Cyril Hanouna.

Et là, coup de théâtre. Accompagnée de son avocate sur le plateau, cette mère de famille a clamé son innocence. «Je suis énormément harcelée et lynchée sur les réseaux, je n’ai pas fait tout ça. On vient me demander un service et après on me met ça sur le dos, a-t-elle déploré. Sur l’extorsion de fonds, la menace et tout ce que vous dites, je ne tolère pas qu’on me mette ça sur le dos. Je me proclame complètement victime. Je reçois des menaces de mort toute la journée, j’ai des enfants, alors que je n’ai rien fait!»

Quelle version faut-il finalement croire?

Contrairement à ce qu’elle a raconté, Carla n’aurait jamais été harcelée par Danaé pour qu’elle la voie le plus souvent possible, afin de l’escroquer. «Ma cliente me sollicitait régulièrement pour faire appel à mes services, preuve que j’ai donné à la police, elle venait me demander des prestations: "J’ai besoin que tu me fasses ça ou ça ou ça". Moi je n’allais pas lui dire quoi faire!»

Une enquête étant en cours, la Française a fait savoir qu’elle avait confiance en la justice car elle n’avait rien à se reprocher dans cette sombre affaire qui secoue l’univers de la téléréalité depuis plusieurs jours. Alors, quelle version faut-il finalement croire? Pour le moment, Carla n’a pas réagi aux affirmations de son ex-voyante.

(L'essentiel/lja)