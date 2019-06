«Camping Paradis» pas fortiche en histoire

Quand on écrit et on tourne un épisode d'une série qui se passe à une autre époque, il faut être très attentif aux détails: la production de «Game of Thrones» en sait quelque chose! Aujourd'hui, c'est «Camping Paradis» qui est dans le viseur des internautes après la diffusion de «Cette année-là», lundi dernier.

Les scénaristes, décorateurs, costumiers et accessoiristes avaient pensé à tout, du moins en apparence. Deux petits détails musicaux ont été relevés par les téléspectateurs durant l'épisode. En effet, alors que l'action de l'épisode se déroule en 1976, on a pu voir les personnages de la série danser sur «Born to Be Alive», de Patrick Hernandez, et «YMCA», de Village People, tous deux sortis en 1978 (et en 1979 en France pour la première).

Ces anachronismes ont très vite été relayés sur Twitter par des personnes souvent amusées, et parfois irritées.

Ymca en 1976 y a un probleme c'est sortie en 1978 #campingparadis— Fredo Twix (@Dido_Fredo) 3 juin 2019

Je ne veux pas paraître tatillon mais la chanson Born To Be Alive est sortie en 1979.Coucou l'anachronisme #campingparadis !— Stella (@Loveina_Satori) 3 juin 2019

Non toujours pas les gars avec YMCA...1978 ! #CampingParadis https://t.co/qrCv2gRJZX— Stella (@Loveina_Satori) 3 juin 2019

Anachronisme quand tu nous tiens! l histoire se passe en 1976 avec cette chanson de fin 1978 #campingparadis @TF1 #anachronisme pic.twitter.com/HeBaDG4WFT— Leachim (@MichaelSeite) 3 juin 2019

(L'essentiel/jfa)