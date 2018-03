Aditya Mittal prend du galon chez ArcelorMittal

Le groupe ArcelorMittal a annoncé lundi qu’Aditya Mittal, actuel directeur financier du groupe et directeur général d'ArcelorMittal Europe, devenait président aux côtés de son père, Lakshmi Mittal.

Ce dernier a indiqué, dans un communiqué, que cette nomination était «le reflet du rôle grandissant d’Aditya dans la stratégie mondiale du groupe», soulignant qu’il avait «prouvé» ses qualités et «obtenu des résultats pour l’entreprise». Ainsi, «ensemble, Lakshmi et Aditya Mittal assument les rôles de présidents du conseil d’administration et CEO», conclut le communiqué.

À noter qu’Aditya Mittal cumulera son nouveau poste avec ses fonctions actuelles.



(L'essentiel)