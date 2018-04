Dudelange dans un «package» avec Liège?

Depuis vendredi et l’annonce de la présence du site de Dudelange sur la fameuse liste de cessions qu’ArcelorMittal a transmise à la Commission européenne pour acquérir le groupe italien Ilva, politiques et syndicats sont sur le pied de guerre pour tenter de l’en faire sortir. OGBL et LCGB ont participé à une réunion avec la direction des sites de Florange et Dudelange, jeudi soir.

Pour le premier, «c'était un coup pour rien, la direction n'a pas d'information ou ne veut pas nous les donner», tonne Jean-Claude Bernardini, secrétaire central du syndicat sidérurgie et mines de l'OGBL. «Aujourd'hui, tout est flou, rien n'est encore fait, on se bat pour empêcher cette cession et mettre ArcelorMittal devant ses responsabilités».

De son côté, le LCGB a noté que «pour la direction, c’est acté», selon Robert Fornieri, secrétaire général adjoint du LCGB, fédération industrie et sidérurgie. Resterait à rendre le site de Dudelange autonome des sites de Florange et de la structure d’ArcelorMittal Atlantique-Lorraine dont il dépend pour son approvisionnement et pour divers services. La solution de la direction, «c’est de vendre un package Liège-Dudelange», poursuit le syndicaliste. Une solution qui réglerait une partie de la question de l’approvisionnement. Faux, rétorque l'OGBL: «Liège ne fournit pas de matières premières, il faudrait alors les acheter à ArcelorMittal, sauf si ledit repreneur en produit lui-même».

Durant la réunion de jeudi, la direction a d’ailleurs laissé entendre que le Russe NLMK, déjà présent en Belgique, serait intéressé par Liège. Sans doute va-t-il aussi visiter Dudelange...

«La direction a indiqué que toutes les options étaient encore sur la table», indique Robert Fornieri. Sauf celle de l’absence d’un repreneur: «Pour eux, c’est inconcevable que personne ne soit intéressé par un site aussi intéressant que celui de Dudelange». Les syndicats, eux, sont moins confiants et envisagent cette option «qui signifierait arrêt des lignes et mise sous cocon des installations». Le syndicat chrétien a d’ailleurs appelé à une tripartite sidérurgie urgente, l’inquiétude touchant l’ensemble des sites luxembourgeois. «Si Dudelange est sur cette liste, ce n’est pas un hasard», s’inquiète Robert Fornieri. L'OGBL indique mobiliser toute son énergie pour faire entendre la voix des salariés luxembourgeois.

Le 26 avril, les syndicats concernés se réuniront au niveau européen, avant un comité d'entreprise européen le 17 mai, une réunion avec la direction le 22 mai, la veille de la décision de la Commission concernant le rachat d'Ilva par ArcelorMittal.

La Commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, a répondu au ministre de l’Économie, Étienne Schneider et au bourgmestre de Dudelange, Dan Biancalana, jeudi soir, indiquant que la décision de la Commission n’était pas encore prise. Elle a ajouté que l’exécutif européen «veillait au respect d’une saine concurrence» avec pour objectif de «créer de l’emploi et de la croissance».

dear @vestager, many thanks for your quick response and for the guarantee that you will not accept a divestment of the AM-Dudelange site if it’s future is in danger. I appreciate that you share the concerns of the steel workers based on the insecurity in their professional future