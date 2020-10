Les aides aux frontaliers pèsent dans la balance

Le confinement a forcément pesé sur les relations du Luxembourg avec le reste du monde au 1er semestre 2020, la balance des paiements en est la preuve: les entrées et les sorties de biens et de services ont été moindres et si le solde reste positif (+706 millions d'euros), il est beaucoup moins important qu'au premier semestre 2019 (+2, 113 milliards).

Une différence de 1,4 milliard qui s'explique - pour près de la moitié - par une hausse des cotisations sociales versées aux frontaliers pendant le confinement (chômage partiel et congé extraordinaire pour raisons familiales). Pour le reste, les exportations et les importations de biens ont affiché une baisse d'environ 17%, «la baisse ayant touché tous les types de produits avec comme point bas le mois d'avril», explique la Banque Centrale du Luxembourg (BCL).

Le secteur financier «moins impacté»

En ce qui concerne les échanges internationaux de services, «la situation est différente», note la BCL. Plus contrastée. Les services non financiers ont subi une baisse importante tant pour les exportations (-10,7%) que pour les importations (-12,2%), notamment à cause de l'effondrement des voyages d'affaires et des autres services aux entreprises ainsi que les services personnels, culturels et de récréation.

Mais, de son côté, le secteur financier «a été moins impacté par la crise sanitaire que le reste de l'économie», constate la BCL: +4,5% pour les exportations et +6,4% pour les importations de services financiers avec notamment +4% des actifs nets sous gestion des fonds d'investissement (qui ont l'impact le plus important sur les services financiers).

