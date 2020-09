Les seniors ont moins de chance de trouver un emploi

Les perspectives d'embauche pour les chômeurs de plus de 55 ans se sont considérablement détériorées au Luxembourg, en raison de la crise du coronavirus. C'est la conclusion à laquelle est parvenue la fondation Idea, le groupe de travail de la Chambre de commerce, dans une nouvelle publication. La crise actuelle aurait «des conséquences durables et graves». Elle impacte directement et indirectement les emplois des seniors. Le chômage des jeunes en Europe étant passé de 18% à 24%, un nombre nettement plus important de jeunes se battent aujourd'hui pour obtenir un emploi – et relègue les seniors au second plan.

Selon l'office européen des statistiques Eurostat, moins de la moitié des 55-64 ans ont actuellement un emploi au Luxembourg, le chômage de longue durée étant particulièrement problématique. «Près de 70% des chômeurs de plus de 55 ans sont sans emploi depuis un an. Chez les moins de 55 ans, ce chiffre n'est "que" d'environ 40%», selon Eurostat.

Pour régler ce problème à court terme, la fondation Idea estime qu'il faudrait davantage soutenir les entreprises menacées d'insolvabilité. En outre, il faudrait soutenir les entreprises qui embauchent des personnes appartenant aux groupes les plus exposés au chômage de longue durée. De manière générale, la culture de recrutement doit également changer. Il faut toujours et encore marteler le fait que les seniors sont également de la main-d'œuvre précieuse.

