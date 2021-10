Une «excellente croissance» pour PwC Luxembourg

«Nous avons obtenu une excellente croissance de 5,8% de notre chiffre d'affaires», s'est réjoui lundi John Parkhouse, CEO de PwC Luxembourg dans un communiqué présentant les résultats 2020-2021. Il s'est félicité de n'avoir supprimé aucun poste parce que «malgré les vrais challenges auxquels nous avons été confrontés (...) notre objectif dès le départ était de faire comprendre que nous étions tous ensemble et que c'est ensemble que nous relèverions ce challenge et que nous deviendrions plus forts».

L'entreprise - qui emploie près de 3 000 personnes au Grand-Duché - affiche un résultat net de 490 millions d'euros (contre 463,1 millions contre l'exercice précédent, +5,8%), dans la lignée des prévisions envisagées. Une croissance portée par une poussée du numérique et par la finance alternative qui représente 38,7% du chiffre d'affaires (+18,5%) alors que dans le même temps, la branche gestion d’actifs et de patrimoine (24% du chiffre d'affaires) affiche un léger recul de 0,8%.

910 collaborateurs à recruter

La plus grosse croissance est à mettre à l'actif de la branche assurance (+29,7%). La branche banque et marché des capitaux affiche une progression du chiffre d'affaires de 9,1% tandis que celui de la branche non financière (industrie et secteur public) recule de 9,8%.

Côté recrutement, l'entreprise veut «changer la dynamique trop répandue selon laquelle dans les entreprises de services, on accepte que le personnel travaille de très longues heures sur une durée très longue», reconnaît PwC Luxembourg qui indique avoir ainsi revu ses objectifs de recrutement à la hausse de 70% avec l'embauche de 910 collaborateurs durant le prochain exercice.

L'entreprise estime également que «le monde des affaires a un rôle-clé à jouer dans l'atténuation du changement climatique». PwC s'est donc engagé à atteindre zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. Un objectif qui suppose notamment de réduire les émissions des actifs détenus mais également de diminuer les émissions liées aux voyages d'affaires.

(mc/L'essentiel)