L’internationalisation des entreprises luxembourgeoises est un levier fort de la nécessaire diversification de l’économie luxembourgeoise. En période de Covid, cette ambition est évidemment plus difficile à mettre en œuvre. C’est dans ce contexte que Franz Fayot, ministre LSAP de l’Économie, a annoncé ce mardi l’ouverture d’un 9e Luxembourg Trade & Investment Office (LTIO) à Casablanca (Maroc).

Ce nouveau bureau aura pour missions de soutenir les entreprises luxembourgeoises qui souhaitent s’implanter et développer leurs activités au Maroc mais aussi d’inciter les entreprises locales à venir se diversifier au Luxembourg. Le Maroc n’a pas été choisi au hasard. «Ce pays présente un fort potentiel de développement et de coopération avec le Grand-Duché, notamment dans le domaine de l’économie numérique et la logistique», a indiqué Franz Fayot, pour qui «renforcer notre réseau à l’international est essentiel».

«L’internationalisation a un lien direct avec les emplois»

«En cette période de repli sur soi, l’internationalisation a un lien direct avec les emplois et les activités au Luxembourg», a insisté Luc Frieden, président de la Chambre de commerce. Cette annonce a été complétée par le lancement d’un guide du marketing digital, pour faciliter l’accès aux marchés internationaux pour les entreprises luxembourgeoises.

Sous forme de site Internet disponible en français et en anglais, ce guide promeut les dernières tendances en matière de marketing numérique et s’adresse aux entreprises luxembourgeoises de toute taille. Il récapitule notamment les outils, formations et aides financières disponibles pour orienter leur stratégie d’internationalisation vers le digital.

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)