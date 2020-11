Depuis janvier, les faillites ont détruit 900 emplois

En octobre, les tribunaux luxembourgeois ont prononcé 132 faillites, portant le nombre à 988 sur les dix premiers mois de l’année. C’est un peu moins qu’en 2019 (1 017) et un peu plus qu’en 2018 (936) mais crise sanitaire oblige, le nombre pourrait augmenter plus tard quand le soutien de l’État diminuera.

Sur les 988 entreprises tombées en faillite, ce sont les entreprises du commerce (169) et de la construction (98) qui ont payé le plus lourd tribut. Et dans les deux secteurs, ce sont des entreprises pourtant déjà bien installées qui ont mis la clé sous la porte: les deux tiers des entreprises de commerce et 60% des entreprises de construction avaient plus de 5 ans. Sur l’ensemble des faillites, 87% avaient 4 ans ou plus. Il est à noter que sur les six premiers mois de l’année, la moitié des entreprises en faillite n’employait pas de salariés.

«Un outil important dans le contexte de la crise sanitaire actuelle»

Toutefois, au total, ces faillites ont entraîné la destruction de 900 postes, c’est moins qu’en 2019 (1 009) et 2018 (1 043) mais là, encore une fois, la «perfusion de l’État» cache peut-être des situations futures plus difficiles. Les emplois ont surtout disparu dans le commerce (20%), la construction (24%) et les services non financiers (26%). À l’inverse, seuls 3% des emplois supprimés l’étaient dans le secteur financier. À noter que l’industrie a été plus touchée en 2020 (11% des postes perdus) qu’en 2019 (1%).

C’est la première fois que le ministère de la Justice, en collaboration avec le Statec, le LBR (Luxembourg business registers) et le Service statistique de la Justice publient ces données détaillées. Cela constitue «un outil important pour suivre au plus près l’évolution du nombre de faillites et pour en tirer des informations sur la typologie des entreprises qui sont déclarées en faillite», a indiqué la ministre de la Justice, Sam Tanson. «Cet outil est d’autant plus important dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, qui a une répercussion immédiate sur l’activité de bon nombre d’entreprises».

(mc/L'essentiel)