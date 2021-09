À deux doigts de l'indexation des salaires

Les prochains communiqués du Statec concernant les prix à la consommation vont être attendus avec impatience par tous les travailleurs du Luxembourg: l'indexation des salaires semble en effet toute proche. Les prix ont augmenté de 1% entre juillet et août (+0,3% si on neutralise l'effet soldes) et de 2,46% en un an.

Et ce, malgré la baisse des prix des produits pétroliers (-0,2%). Une diminution qui s'explique par la baisse du prix du mazout de chauffage (-1,6%) quand les prix à la pompe, eux, ont augmenté (+0,6% pour l'essence et +0,1% pour le diesel). Les prix des produits dérivés de l'or noir sont toutefois supérieurs de 30% à ceux enregistrés en août 2021, où ils étaient «exceptionnellement bas», note le Statec.

+1,4% pour les prix de l'alimentation

Côté alimentation, les prix ont augmenté de 0,5% entre juillet et août avec des hausses marquées pour plusieurs produits: +4% pour les fruits de mer, +3,7% pour l'huile d'olive et +2,3% pour les fruits frais. À l'inverse, le riz et les œufs sont moins chers (-1,5% et -1,2%). Sur un an, les prix alimentaires ont augmenté de 1,4%.

Pour avoir une idée, la moyenne semestrielle des indices, sur laquelle est basée l'échelle mobile des salaires, est passée de 890,73 à 894,40 points. «La prochaine indexation sera déclenchée lorsque la valeur de 895,78 sera atteinte». Rendez-vous le 6 octobre pour l'évolution des prix du mois de septembre.

(mc/L'essentiel)