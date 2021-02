Un salaire minimum pas si élevé que ça

Fin 2020, 21 pays de l'UE disposaient d'un salaire minimum, explique Eurostat. Seuls le Danemark, l'Italie, Chypre, l'Autriche et la Finlande n'en avaient pas. Et, sans surprise, le salaire minimum le plus élevé de l'Union européenne était celui du Luxembourg: avec 2 142 euros brut mensuels (NDLR: avant la hausse du 1er janvier), les salariés du Grand-Duché étaient les mieux lotis d'Europe, loin devant les Irlandais (1 707 euros), les Néerlandais (1 680 euros), les Belges (1 626 euros), les Allemands (1 584 euros) et les Français (1 540 euros).

Dans cinq autres États, il était compris entre 700 et 1 100 euros (Grèce, Portugal, Malte, Slovénie et Espagne) et dans dix pays, il était inférieur à 700 euros (Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Lettonie, Croatie, République tchèque, Estonie, Pologne, Slovaquie et Lituanie). Ainsi, le salaire minimum bulgare, le plus faible de l'UE (321 euros) est près de 7 fois inférieur au luxembourgeois. En valeur absolue. Parce que si l'on prend en compte le coût de la vie, les écarts sont un peu différents.

Ainsi, une fois les différences de prix effacées, le salaire minimum bulgare n'est plus «que» 2,7 fois inférieur au luxembourgeois. De même, alors qu'en valeur absolue, la différence entre les salaires français et luxembourgeois est de 39%, en standard de pouvoir d'achat, l'écart se réduit à 20%. On observe la même chose avec le salaire allemand (l'écart passe de 35 à 10%) ou encore le salaire belge (de 32 à 15%).

(mc/L'essentiel)