Luxair s'occupe de la formation des pilotes

À la recherche de pilotes d'avion, Luxair lance une campagne de recrutement un peu différente de ses standards. La compagnie aérienne nationale va sélectionner, encadrer et préfinancer la formation complète d'aspirants pilotes.

Nul besoin d'être qualifié dans le domaine de l'aéronautique, il suffit d'avoir un diplôme permettant d'entrer à l'université, un casier judiciaire vierge et de passer avec succès des tests de bonne condition physique et mentale.

Les six candidat(e)s retenu(e)s pour la session d'octobre suivront une formation de 20 mois, en anglais et spécifique à Luxair, à l'académie RWL de Mönchengladbach, en Allemagne. «Ils entrent alors en contrat chez Luxair pour trois mois de formation sur Bombardier Q400, et ensuite ils sont prêts», explique David Siebenaler, Training Manager.

Un marché tendu «où la qualité a diminué»

Une fois engagées et payées en tant que pilote, les nouvelles recrues commenceront à rembourser mois après mois le coût de la formation, avancé par la compagnie. «Au total, 75 % des 90 000 euros que coûte cette formation seront prélevés sur le salaire, sur dix ans», dit David Siebenaler.

Pour la compagnie, ce programme est vu comme une bonne façon de recruter des pilotes au niveau adéquat sur un marché tendu «où la qualité a diminué», de fidéliser et d'ajuster les effectifs à moyen et long terme.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)