La pandémie a freiné les échanges du Luxembourg

Pandémie et ralentissement de l’économie obligent, le Luxembourg a moins échangé avec le monde: le compte courant affiche un excédent de 2,753 milliards d’euros contre 2,904 milliards d’euros en 2019, soit une baisse d’environ 5% (-150 millions).

Les exportations et les importations de marchandises ont chuté respectivement de 14,5% et 10,9% en 2020. Toutes les catégories ont été touchées plus ou moins fortement mais, notent la BCL et le Statec, ce sont surtout les secteurs liés au transport qui ont le plus souffert comme l’avitaillement (achat de kérosène par les compagnies aériennes) ou les combustibles minéraux.

Services financiers dynamiques

Côté services, les échanges internationaux se sont également contractés (-4,2% pour les exportations et -5,1% pour les importations). Ce sont les services non financiers qui ont été le plus impactés comme les services de voyage ou encore les services culturels, de récréation.

Seuls les services financiers ont tiré leur épingle du jeu et ont progressé (+2,4% pour les exportations et +1,8% pour les importations), «profitant d’une reprise rapide des marchés financiers après leur effondrement en mars 2020, et les exportations de services de transport (dopés par une activité très soutenue du fret aérien)».

Moins de salaires, plus de compensations

À noter que si le solde du revenu primaire (salaires) a été moindre (-19, 923 milliards d’euros contre -21, 240), c’est d’abord parce que les salaires versés à l’étranger - aux frontaliers - ont été moindres, compensés par un certain nombre de mesures (chômage partiel, congé pour raisons familiales). Des compensations reportées dans la colonne du revenu secondaire dont le solde s’est donc lui aggravé, passant de -449 millions d’euros à -966 millions.

Dans le compte financier, les flux d’investissements directs sont en recul alors que les placements dans les actions luxembourgeoises ont repris dans les trois derniers trimestres 2020, après des ventes nettes observées au premier trimestre à l’heure où les cours boursiers dégringolaient à cause de la pandémie de Covid-19.

(mc/L'essentiel)