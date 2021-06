GSM et Internet à la maison coûtent 70 euros par mois

Faute de contacts directs, chacun s’est rabattu sur ses outils de communication et a cherché à les rendre plus performants. Télétravail oblige, les consommateurs ont investi à la maison: si le nombre d’abonnements Internet fixe reste stable à 235 200 (+2,2%), la vitesse demandée a radicalement changé. Les raccordements avec une vitesse de moins de 100 Mbps ont continué leur dégringolade de 23% quand ceux proposant plus de 100 Mbps ont augmenté dans les mêmes proportions (+23,2%), pour atteindre 154 700 unités.

Ce segment représente 65,8% du marché d’accès Internet fixe fin 2020 contre 19,3% quatre ans plus tôt. Et c’est la fibre qui tire son épingle du jeu: elle est devenue la technologie la plus utilisée pour l’accès Internet fixe fin 2020 (50,2%). 72,1% des logements et des locaux sont désormais couverts par la fibre et 95,6% du parc immobilier a accès à une connexion supérieure ou égale à 1 Gbps. Une technologie qui a un coût: chaque consommateur dépense en moyenne 50,4 euros par mois pour son abonnement Internet fixe, soit une hausse de 6,2% par rapport à 2019.

Plus d'un million de cartes SIM actives

En dehors de la maison, les consommateurs ont également davantage utilisé leur GSM. Le Luxembourg a dépassé en 2020 la barre du million de cartes SIM actives. La consommation vocale a augmenté de 19,6% mais c’est l’explosion du volume de données qui est impressionnante: +53,6% entre 2019 et 2020. Si 66% des utilisateurs consomment moins de 2,5 Gb par mois, ils sont presque 13% à en utiliser plus de 10!

Chaque utilisateur dépense environ 20,4 euros par mois pour son mobile, soit une baisse de 10,5% sur un an. Près de 58% des utilisateurs en ont pour moins de 20 euros mensuels alors que près de 21% dépensent plus de 40 euros.

Au final, le revenu global de services de communication a atteint 567,6 millions d’euros (+0,1%), l’augmentation de la téléphonie fixe (+6,2%, à 300,9 millions d’euros) contrebalançant la baisse de la téléphone mobile (-5,9%, à 266,7 millions d’euros).

(mc/L'essentiel)