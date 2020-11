Les entreprises du pays vivent «au jour le jour»

Confinement, heures d'ouverture réduites, fermeture ciblée de commerces? Une semaine après l'instauration du couvre-feu et avant même de pouvoir en mesurer tous les effets, le gouvernement, réuni ce vendredi, n'a pas exclu un nouveau tour de vis faute d'amélioration nette de la situation sanitaire.

En attendant, l'incertitude pèse sur les entreprises. «On vit au jour le jour. On espère éviter d'autres restrictions, mais plus les décisions arriveront tard, plus elles mettront en péril l'activité», constate Cédric Berlier-Laurançon, Store Manager de Saturn Belval. Car le Black Friday (27 novembre) et les fêtes, qui constituent 10% du chiffre d'affaires annuel du magasin, approchent.

«En mars, c'était allé très vite»

«Si un confinement est décidé, je crains pour nous que ce soit déjà trop tard. Même avec un "click and collect", dans quelques semaines, beaucoup auront anticipé et fait leurs achats en ligne». Il doit aussi repousser à la dernière minute les commandes et les campagnes marketing.

Dans la construction, on redoute moins un confinement. «L'incertitude existe, mais on part du principe que, comme ailleurs, les chantiers ne fermeront pas», insiste Patrick Koehnen, de la Fédération des entreprises de construction et de génie civil.

L'Horesca, elle, «se fie au ministère de la Santé». Mais la fédération conseille à ses membres de «gérer intelligemment les stocks avec des achats pour deux ou trois jours plutôt qu'une semaine», note le secrétaire général, François Koepp. «En mars, c'était allé très vite».

