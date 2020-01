«L’Autofestival, c’est 30% des commandes de l’année»

Ils sont venus de Sarreguemines, en France, spécialement pour l’Autofestival luxembourgeois. Ludovic et sa compagne Peggy ont fait 1h30 de route samedi après-midi pour offrir à leur fils Lucas, qui les accompagne, une voiture d’occasion. «Sans l’Autofestival nous ne serions pas venus, c’est plus intéressant de la prendre là, même pour une occasion», estime la famille qui sera finalement redirigée vers une autre concession, non loin de la capitale, pour trouver son bonheur.

Un samedi bien rempli donc pour eux, comme pour les 65 employés mobilisés spécialement chez Losch, à Bonnevoie. «Louper l’Autofestival, c’est louper l’année. On réalise sur dix jours jusqu’à 25 à 30% des commandes annuelles», confie Manuel Kiefer, le directeur. Et déjà dans les allées, ça ne désemplit pas, avec musique, ballons et coupes de crémant pour accompagner l’ensemble.

Un projet ou «juste par curiosité»

Pol, retraité luxembourgeois, ouvre chaque portière, s’assied au volant des véhicules exposés. Mais «juste par curiosité» dit-il, l’homme ne cherche pas une voiture aujourd’hui. «Beaucoup de visiteurs viennent simplement pour voir et donc notre image est très importante. Ils s’en souviendront s’ils veulent acheter dans quelques semaines», embraye Manuel Kiefer pour qui «un Autofestival, par définition, doit être festif».

L’enjeu est majeur pour tous les professionnels rencontrés. 80 concessions jouent le jeu pour cette foire de l’automobile au Luxembourg, qui emboîte le pas à celle de Bruxelles. Et si le secteur joue gros chaque année, l’Autofestival est toujours un bon plan pour les clients aussi. «Les constructeurs nous soutiennent, nous avons pu négocier des promotions, paquets d’équipements, remises sur voitures de stock...», explique un conseiller commercial à Gasperich. Tout le monde a jusqu’au 3 février pour en profiter.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)