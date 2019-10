Les recrutements compliqués par le Brexit?

Le nombre de Britanniques qui souhaitent travailler au Luxembourg a fortement augmenté. «Ils étaient à peu près 5% en 2014 et 20% en 2019», présente Pierre-Olivier Mignolet, Global Chairman et CEO de BlackRidge. L'entreprise aide des clients institutionnels et privés à développer leurs activités et leurs équipes. Elle conseille aussi les candidats à développer leur carrière. BlackRidge compte 59 Britanniques sur 280 employés.

Le fait que les candidats soient britanniques «n'est pas du tout un obstacle pour nous. C'est un mode de recrutement "standard"», ajoute-t-il. La seule zone d'ombre, selon lui, est si jamais le Royaume-Uni quittait l'Union européenne sans accord.

Démarches administratives plus longues

Les ressources britanniques sont là, la demande aussi, mais les démarches administratives seraient plus longues et «impacteraient les clients. On pourrait perdre en réactivité pour répondre à la demande et ainsi devoir proposer des candidats luxembourgeois pour pallier une problématique d'efficience dans l'absolu», selon le chef d'entreprise.

Selon lui, les sociétés qui ont anticipé l'impact du Brexit ne seront pas tellement touchées.

(L'essentiel/Marion Mellinger)