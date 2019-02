Les prix de l’électricité et du gaz ont flambé

Selon la note de conjoncture pour le mois de janvier du Statec, les tarifs du gaz et de l’électricité ont flambé au Luxembourg et font augmenter l’inflation, alors que le prix du baril de pétrole tend, lui, à se stabiliser. Du coup, une tranche indiciaire pourrait se déclencher d’ici la fin de l’année, avec une hausse de 2,5% des salaires et de certains services telles les consultations médicales.

En janvier, le prix de l’électricité a augmenté de 4,2% pour une hausse de 7% en un an. Il se trouve aujourd’hui quasiment à son niveau record de 2009, selon le Statec. Le prix du gaz pour le consommateur a progressé de 2% en janvier et de 12% en un an. S’il est encore éloigné de son tarif record en 2013, il s’en rapproche cependant petit à petit.

Dans son analyse, l’institut de statistiques luxembourgeois s’inquiète aussi du ralentissement de l’industrie luxembourgeoise. «Sur l’ensemble de 2018, l’industrie luxembourgeoise, avec une production en baisse de 0,7% par rapport à 2017, a fait moins bien que la zone euro (+1%)», explique le Statec, qui craint de voir la tendance se confirmer pour cette année 2019. Enfin, le Statec note que l’inflation devrait normalement ralentir, courant 2020, avec la gratuité prévue pour tous les transports publics.

(Patrick Théry/L'essentiel)