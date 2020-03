Des ventilateurs imprimés en 3D par ArcelorMittal

Impacté par la propagation du coronavirus et les mesures prises dans de nombreux pays où l'entreprise est présente, ArcelorMittal fait savoir ce mardi qu'il met à profit «l'expertise» de ses équipes pour apporter un soutien à la lutte sanitaire. Ainsi, le pôle Recherche et Développement développe actuellement un prototype de ventilateur (utilisé en réanimation) imprimé en 3D. «Ce prototype sera testé prochainement dans les hôpitaux et, en cas de succès, il augmentera massivement la capacité à produire rapidement des ventilateurs», explique le groupe, dans un communiqué. ArcelorMittal va même encore plus loin et dit se concentrer aussi sur le prototype d'un ventilateur «plus avancé qui, en plus de fournir de l'oxygène aux poumons, peut également alimenter des médicaments intégrant des algorithmes d'IA».

Dans plusieurs pays, les sites d'ArcelorMittal ont également «fait des dons collectifs à diverses initiatives» en masques notamment. «En février, nous avons activement contribué à l'approvisionnement en masques pour la Chine. Maintenant que la Chine semble avoir dépassé son apogée, nous travaillons avec nos associés sur place pour aider à acheminer des équipements médicaux vers les pays qui font face à une escalade et en particulier ceux, comme l'Inde et le Libéria, qui auront du mal à s'approvisionner de manière adéquate», peut-on encore lire.

«Un impact négatif sur l'activité économique»

Depuis le début des mesures de confinement au Luxembourg et dans de nombreux pays, ArcelorMittal avait fait savoir qu'il réduisait ou suspendait temporairement ses activités industrielles, notamment sur ses sites luxembourgeois de Belval, Differdange et Rodange (qui ont déjà rouvert ou vont rouvrir dans les prochaines heures). Une décision qui n'est pas sans conséquences, indique le groupe dans un nouveau communiqué publié ce mardi: «L'escalade mondiale de Covid-19 et les mesures introduites ont un impact négatif sur l'activité économique et les chaînes d'approvisionnement industrielles dans de nombreuses régions du monde».

ArcelorMittal évoque «un déclin important de l'activité industrielle dans de nombreux, voire tous les marchés géographiques où nous opérons». La production d'acier est fortement impactée et l'entreprise dit s'efforcer à «préserver les liquidités et réduire les coûts en fonction de la baisse des niveaux de production». ArcelorMittal rassure aussi en rappelant sa «base financière solide» et «la dette nette à un niveau historiquement bas». Le groupe maintient qu'il annoncera le 7 mai ses résultats du premier trimestre 2020, lesquels donneront une indication sur les besoins de trésorerie pour cette année.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)