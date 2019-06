Offres Internet «de plus en plus intéressantes»

«Les consommateurs au Luxembourg souhaitent aujourd’hui plus de data pour l’Internet mobile et une vitesse plus élevée pour l’Internet fixe. Les offres des opérateurs ont baissé en conséquence et sont de plus en plus intéressantes», s’est réjoui ce vendredi matin Luc Tapella, directeur de l’Institut luxembourgeois de régulation (IRL), lors de la présentation de l’étude des tarifs des télécommunications au Grand-Duché en 2019.

En ce qui concerne les services mobiles, l’évolution du coût médian mensuel entre 2018 et 2019 a ainsi reculé de 9 euros (de 48 à 39 euros) pour un usage très intensif en voix/sms/data, et de presque 6 euros (de 37,82 à 31 euros) pour un usage intensif en voix/sms/data. «Cela permet de gagner presque 100 euros par an selon l’offre retenue», souligne Marc Kohll, chef du service statistiques et veille des marchés au sein de l’IRL.

84,3 euros par mois pour le fixe

S’agissant de l’Internet fixe, les consommateurs qui sélectionnent l’offre Triple Play (téléphonie, Internet, TV) la moins chère par rapport au coût moyen calculé, avec une vitesse descendante de 100 mégabits par seconde (Mbps), peuvent réaliser une économie de 385,80 euros par an.

Ce vendredi, l'IRL a également présenté son rapport de l’année 2018. L’année dernière, les résidents ont dépensé en moyenne 25,2 euros par mois pour les services mobiles (voix, SMS, Internet mobile), soit une légère hausse de 0,8% par rapport à 2017. En parallèle, leur budget mensuel pour les services fixes (téléphonie fixe, Internet fixe et télévision) était en moyenne de 84,3 euros par mois en 2018, ce qui représente une baisse de 1,3% comparé à 2017.

À noter que le souhait croissant des consommateurs pour plus de vitesse pour l’Internet fixe et plus de data pour l’Internet mobile se vérifiait déjà en 2018. Ainsi, les abonnements Internet fixe à des vitesses descendantes annoncées supérieures ou égales à 100 Mbps étaient de plus en plus souscrits par les clients au Luxembourg et représentaient, fin 2018, une tranche importante de 40,7% du parc total. En parallèle, 568 000 utilisateurs de l’Internet mobile étaient recensés au Grand-Duché en 2018, en hausse de 10,5% par rapport à 2017. Dans le même temps, le trafic Internet mobile continuait sa croissance et enregistrait un volume de 25 318,8 Terrabyte (+20,4% entre 2017 et 2018).

Luc Tapella, directeur de l'IRL, au micro «L'essentiel Radio» d'Olivier Loyens:

