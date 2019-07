Après 17 ans de présence au Luxembourg, dont une dizaine «très intenses», Sigma Conso continue de nourrir des ambitions au Luxembourg. «J'y vois un avenir plus que prospère», lance Dominique Galloy, CEO de la société de gestion financière, dont la maison mère est en Belgique. Les logiciels édités par Sigma Conso sont déjà utilisés par de grands groupes, dans tous les secteurs d'activités (des fonds à la construction en passant par l'industrie), et par les cabinets d'audit et de conseil, dont tous les Big Four, qui eux-mêmes les intègrent chez leurs clients.

«Au Luxembourg, il y a encore de la croissance sur le reporting financier et nous pouvons encore développer la partie élaboration budgétaire, où nous sommes moins connus et où il y a un vrai besoin. Tout comme sur les données de transactions entre filiales d'un même groupe», développe Dominique Galloy.

Au-delà de l'édition de logiciels, la particularité de Sigma Conso est de proposer des séminaires et du conseil, voire de placer de la consultance en intérim dans les départements financiers de clients. Des activités qui ont permis au groupe aux six filiales de connaître une croissance de 15 à 20 % par an depuis cinq ans, avec un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en 2018, dont 20 % réalisés au Grand-Duché.

(L'essentiel/Mathieu Vacon)