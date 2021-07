Taux de chômage au plus bas depuis février 2020

En juin 2021, l'Adem a comptabilisé 16 402 demandeurs d'emploi résidents, soit 3 474 de moins qu'en juin 2020 (-17,5%). Le taux de chômage s'établit à 5,7% contre 5,8% un mois plus tôt et 7% un an plus tôt. Le taux de chômage n'avait pas été aussi bas depuis février 2020 (5,4%).

Si globalement tous les demandeurs d'emploi ont bénéficié de l'embellie, les baisses les plus fortes ont été enregistrées chez les hommes (-18,9% contre -16,1% chez les femmes), les moins de 30 ans (-31,2% contre -17,3% pour les 30-44 ans) et les moins diplômés (-18,4% chez les personnes issues du secondaire inférieur contre -17,4% pour les personnes sorties de l'enseignement supérieur).

9 735 postes vacants

Ce sont surtout les demandeurs d'emploi de courte et de moyenne durée (moins d'un an) qui ont retrouvé le chemin de l'emploi (-38,4% chez les personnes inactives entre 4 et 6 mois) alors qu'en revanche le nombre de chômeurs de longue durée est en hausse (+2,7%).

En juin 2021, 9 735 postes étaient déclarés vacants à l'Adem. Les métiers les plus demandés par les employeurs concernaient le secteur de l'horeca (personnel de cuisine et service en restauration), suivis par le développement informatique, le conseil en organisation et management d'entreprise.

(L'essentiel)