Émile Weber et Bollig grandissent en Allemagne

Les sociétés de transport luxembourgeoises Voyages Émile Weber et Voyages Bollig ont obtenu, de la part du «Verkehrsbund Region Trier (VRT)», l'autorisation d'exploiter quinze lignes de bus supplémentaires dans le sud de la région de l'Eifel, pour les dix prochaines années. Les bus circulent depuis lundi dans les régions de Bitbourg, Irrel, Mettendorf et Trèves, comme l'a annoncé un communiqué d'Émile Weber. Cela concerne également les correspondances transfrontalières entre le Luxembourg et Bitbourg.

Voyages Émile Weber et Bollig se sont associées pour fonder, en Allemagne, la société Tempus Mobil GmbH. En six mois, un nouveau dépôt comprenant une flotte de plus de 40 bus et occupant une cinquantaine de personnes, a été créé à Irrel.

En reprenant la majeure partie des parts sociales de la société allemande Müller-Nies, en décembre 2019, Voyages Émile Weber a également créé la société Weber-Nies GmbH, dont le siège se trouve à la frontière germano-luxembourgeoise, à Perl. À partir du 1er février 2020, cette nouvelle entité reprendra la gestion de cinq lignes transfrontalières reliant le Luxembourg avec la Sarre. Weber-Nies GmbH emploie 35 personnes au total, dont 32 chauffeurs de bus. Voyages Émile Weber compte actuellement plus de 1 300 employés.

(sw/L'essentiel)