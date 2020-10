Ernest Cravatte quitte la banque Raiffeisen

Après quinze ans de bons et loyaux services à la présidence du comité de direction (jusqu'en 2011) puis du conseil d'administration, Ernest Cravatte a exprimé son désir de quitter son poste, a indiqué Raiffeisen, dans un communiqué, ce jeudi.

«Il m’importait de quitter mes fonctions avec la certitude de savoir la banque dirigée par des personnes compétentes et dévouées à la cause coopérative», a conclu Ernest Cravatte, qui a tenu à saluer tous les collaborateurs de la banque. «Sans eux tous - et sans nos clients fidèles - la banque n’aurait pas connu le développement dont elle peut se prévaloir à ce jour».

C'est l'actuel président du comité de direction (depuis 2011), Guy Hoffmann, 56 ans, qui lui succède. «La politique menée par Ernest Cravatte, ainsi que les résultats obtenus tout au long de sa présidence ont renforcé notre positionnement et dirigé notre banque dans la bonne orientation. Grâce à lui, la banque Raiffeisen a réussi à développer ses activités tout en restant fidèle à sa taille humaine, à ses engagements et ses valeurs coopératives. Il est logique que j’envisage de poursuivre ma nouvelle mission dans cette même continuité», a indiqué celui qui travaille au sein de la banque depuis 2007. Yves Biewer, 57 ans, est nommé président du comité de direction.

(L'essentiel)