Construction: il faut compter 10% de plus qu'il y a un an

Les prix de la construction n'en finissent plus de s'envoler: +4,9% entre avril et octobre 2021 pour atteindre +9,4% entre octobre 2020 et octobre 2021. «Le taux de variation annuel atteint ainsi son plus haut niveau depuis octobre 1980», note le Statec qui explique ce «dynamisme exceptionnel» par les hausses des prix des matériaux et par l'indexation des salaires l'automne dernier.

Dans le détail, les prix du gros œuvre - qui représente 37% du coût total d'une construction - ont augmenté de 4,6% entre avril et octobre et de 9,7% sur un an, à cause de la hausse des prix des armatures en fer et de différents produits d'étanchéité et d'isolation. Le parachèvement (carrelage, menuiserie intérieure, peinture, plâtrerie...) - deuxième poste le plus important qui représente près de 22% du coût total - a également connu une hausse importante: +5,2% entre avril et octobre et +8,4% sur un an.

+29,5% pour une charpente

Le coût des installations techniques (sanitaires, chauffage...) a respectivement progressé de 4,2% et 7,3%. Les fermetures (fenêtres, porte de garage, façade) de 4,7% et 9,5%, à cause - explique le Statec - d'un «renchérissement continu des prix des matières premières» telles le plastique, l'aluminium ou encore le verre.

Les plus fortes progressions sont à mettre à l'actif de tout ce qui touche à la toiture (+7,9% entre avril et octobre et +15,8% sur un an), la faute notamment à l'explosion du coût d'une charpente: sur un an, les prix ont explosé de 29,5%. L'envolée des prix du bois (multipliés par 2,5 depuis janvier 2021) et dans une moindre mesure du zinc explique cette forte augmentation.

(mc/L'essentiel)