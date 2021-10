5,8 milliards de plus dans la tirelire du Luxembourg?

Au début du mois d'octobre, l'Irlande a (enfin) consenti à rejoindre les 135 pays (représentant 90% du PIB mondial) qui sont favorables à imposer une taxation minimale de 15% sur les multinationales (dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros) à partir de 2023. Que cela rapporterait-il aux pays concernés?

Selon des projections établies par l'Observatoire européen de la fiscalité, repérées par nos confrères de Paperjam, les caisses de l'État luxembourgeois engrangeraient 5,8 milliards d'euros supplémentaires avec cette réforme. Soit 7% des 83,3 milliards d'euros que l'UE empocherait. Ce qui ferait de notre pays l'un des grands gagnants de cette nouvelle donne. Sauf si les multinationales ne voient plus l'intérêt de rester au Grand-Duché....

Les pays développés sont les grands gagnants

Le grand vainqueur serait les États-Unis (57 milliards), devant le Canada (24,4 milliards), la Belgique (21,2 milliards), l'Allemagne (13,1 milliards) ou encore l'Irlande (12,4 milliards) et le Royaume-Uni (11 milliards). La France, elle, ne récupérerait «que» 3,9 milliards d'euros.

Globalement, ce sont les pays développés (où se trouvent 66% des 2 000 plus grandes multinationales) qui profiteraient le plus de recettes supplémentaires: 191,3 milliards d'euros contre seulement 14,2 aux pays en voie de développement. Des pays comme la Chine ou le Brésil, n'engrangeraient respectivement que 6 et 1,5 milliards d'euros.

Des «exceptions»

Si les pays avaient poussé le curseur plus loin, soit à 21%, 25%, voire 30% de taxation, le Grand-Duché aurait pu empocher jusqu'à 14,1 milliards d'euros de plus. Les auteurs de l'étude avertissent toutefois que les accords internationaux prévoient des «exceptions» qui réduisent de 23% les revenus potentiels la première année et de 14% au bout de dix ans. Avec ce mécanisme, le «jackpot» du Luxembourg passerait de 5,8 milliards à 5 milliards au bout de dix ans.

(mc/L'essentiel)