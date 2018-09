Les banques chinoises emploient 440 personnes

«Cette mission a contribué à renforcer encore les liens entre le Luxembourg et la Chine», s'est félicité Pierre Gramegna, le ministre DP des Finances, dans un communiqué publié jeudi matin, par le gouvernement, au dernier jour d'une visite de quatre jours dans l'empire du Milieu. Ainsi, sept banques chinoises sont actuellement établies au Luxembourg, contre 3 en 2013. Elles y emploient aujourd'hui quelque 440 personnes.

S'y ajoutent trois société fintech d'origine chinoise et deux banques reprises par un actionnaire chinois, dont la BIL. En outre, «près d'un tiers de tous les fonds investis en Chine sont désormais domiciliés au Luxembourg et contribuent au rayonnement de notre place financière au niveau international».

Un rapprochement que Pierre Gramegna attribue aux «efforts» du gouvernement ces dernières années et qui montre «le succès de la stratégie de promotion et de développement de la place financière, mise en œuvre au cours de l'actuelle législature». Le ministre effectue actuellement sa dixième visite en Chine depuis son entrée en fonction fin 2013.

Une mission économique qui lui a permis de rencontrer de nombreuses personnalités, dont Eric Jing, à Hangzhou, président de Ant Financial, maison mère d'Alipay, la plus importante plateforme chinoise de paiement mobile. Ce dernier a confirmé à Pierre Gramegna que son entreprise a choisi le Luxembourg comme hub européen, «pour aider à connecter les clients chinois avec les commerçants établis dans l'Union européenne».

